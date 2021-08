CdS – “Il destino di Manolas e Ounas è già scritto…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sui profili di Kostas Manolas ed Adam Ounas.

Durante questa sessione di mercato, i due giocatori hanno sentito più volte accostare il loro nome a club diversi da quello partenopeo per la nuova stagione. Eppure, l’ipotetica cessione di entrambi è andata scemando, tanto che potrebbe non esserci più.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, pare che Manolas ed Ounas verranno confermati in maglia azzurra. Le distanze con l’Olympiacos per il profilo del difensore centrale, sono troppo ampie per poter essere ridotte. Per quanto riguarda l’attaccante algerino, la fiducia guadagnatasi con Spalletti, potrebbe aiutarlo a fare bene in squadra.

Difficile, dunque, ipotizzare una nuova destinazione per i due. Salvo sorprese, resteranno al Napoli.