CdS – Europa League: che sfida per il Napoli contro il Leicester

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul suo girone di Europa League.

Il quotidiano, sottolinea quanto la sorte non sia stata del tutto clemente con il club partenopeo. Vincere contro la squadra di Brendan Rodgers, non sarà impresa facile, ma gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno mettercela tutta, per guadagnarsi il primo posto nel gruppo C, che garantirebbe il passaggio agli ottavi.

La squadra inglese è reduce dalla vittoria dell’FA Community Shield contro il Manchester City e a segnare ha Jamie Vardy, l’attaccante che fece sognare i tifosi de Le Foxes, nella stagione 2015/2016, con la vittoria della Premier League.

Sarà, dunque, un avversario degno di nota per il Napoli, che dovrà superare non soltanto quest’ostacolo, ma anche le insidie che proverranno da Spartak Mosca e Legia Varsavia, anch’esse sorteggiate nello stesso girone.