L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio allo Spartak Mosca, avversaria del Napoli in Europa League. Infatti, come riportato dal quotidiano, la partita contro i russi sarà anche un modo per ricordare Maradona. Infatti “Il Pibe de Oro” ha giocato l’ultima partita in ambito internazionale contro i russi nel 1990. D10S aveva perso l’aereo ed arrivò in serata con un jet privato.