L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio al Leicester, avversaria del Napoli in Europa League. Infatti, come riporta il quotidiano, entrambe le squadre hanno perso la qualificazione in Champions League all’ultima giornata. Il Napoli ha pareggiato con l’Hellas Verona mentre gli inglesi hanno perso per 2-4 contro il Totthenam ed andando a un punto dalla qualificazione in Champions.