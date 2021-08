L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio alla partita di domani tra Genoa e Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il settore ospiti dello stadio Marassi è già sold out con i biglietti, in totale 1016, che sono andati a ruba. Altri tifosi napoletani, secondo il quotidiano, hanno fatto il biglietto in altri settori.