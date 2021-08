Sorteggio EL: il Napoli pesca il Leicester, S. Mosca e Legia Varsavia. Tutti i gironi

Il Napoli partirà come testa di serie nel sorteggio dei gironi di Europa League che andrà in scena alle ore 12 in Turchia. Questi i gironi:

GRUPPO A: Lione, Rangers, Sparta Praga



GRUPPO B: Monaco, Psv, Real Sociedad, Sturm Graz



GRUPPO C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia



GRUPPO D: Olympiacos, Eintracht, Fenerbahce



GRUPPO E: Lazio, Lokomotiv, Marsiglia, Galatasaray



GRUPPO F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland



GRUPPO G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis



GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham