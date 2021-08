Sorteggi Europa League, tutto quello che c’è da sapere: con il primo posto si va agli ottavi!

Il Napoli partirà come testa di serie nel sorteggio dei gironi di Europa League che andrà in scena alle ore 12 in Turchia. Ci sono diverse novità rispetto alle precedenti edizioni della competizione, ma prima occorre dare un’occhiata alle quattro fasce e alle possibili avversarie degli azzurri:

Napoli che dunque eviterà squadre del calibro di Lione, Olympiacos (con la quale potrebbe intavolare una trattativa di mercato), Bayer Leverkusen, Monaco (reduce dalla sconfitta nei preliminari di Champions contro lo Shakhtar di De Zerbi), Dinamo Zagabria e Braga.

Tra le possibili avversarie di seconda fascia spiccano Leicester, Celtic, Eintracht Francoforte, ma ci sono anche PSV, Stella Rossa, Genk, Rangers e Lokomotiv Mosca. In terza fascia figurano Ludogorets, Betis, Marsiglia, Fenerbahce, West Ham, Spartak Mosca, Real Sociedad, Sparta Praga. Quarta fascia composta invece da Rapid Vienna, Legia Varsavia, Galatasaray, Sturm Graz, Midtjylland, Anversa, Ferencvaros e Brondby.

Nell’urna ci sarà anche la Lazio di Maurizio Sarri, che essendo italiana e di prima fascia non rientrerà nel girone del Napoli. Ma come si legge nel comunicato UEFA, per garantire che i club accoppiati dello stesso paese (compresi quelli che giocano nella UEFA Europa Conference League) abbiano orari di inizio diversi ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti in base al colore: i gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H sarà blu. Quando viene sorteggiato un club abbinato, ad esempio, in uno dei gironi rossi, l’altro club abbinato – una volta sorteggiato – sarà automaticamente assegnato a uno dei gironi blu. Gli abbinamenti sono i seguenti:

A Lione & Marsiglia

B Napoli & Lazio

C Leverkusen & Francoforte

D Olympiacos & UECL

E Monaco & UECL

F Celtic & Rangers

G Crvena zvezda & UECL

H Leicester & West Ham

I Lokomotiv Moskva & Spartak Moskva

J Genk & Anversa

K PSV Eindhoven & UECL

L Ludogorets & UECL

M Real Sociedad & Real Betis

N Fenerbahçe & Galatasaray

O Rapid Wien & Sturm Graz

P Midtjylland & Brøndby

Come riportato anche da Repubblica, ci sarà una novità anche per quanto riguarda le qualificazioni. Infatti:

– Le vincitrici dei gironi passano agli ottavi di finale.

– Le seconde classificate del girone accederanno ai nuovi playoff degli ottavi di finale , dove affronteranno le terze classificate della UEFA Champions League per il posto agli ottavi di finale.

– Le terze classificate si trasferiscono agli spareggi della fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Confermate poi le date delle partite e il regolamento dei sorteggi:

L’ambasciatore finale Andrés Palop e l’ospite speciale Marcos Senna assisteranno al sorteggio.

Una squadra di ciascuna delle quattro fasce di serie verrà estratta negli otto gironi, A–H.

Nessuna squadra può giocare contro un club della propria federazione. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio.

L’elenco completo del calendario per la fase a gironi sarà comunicato venerdì sera dopo aver preso in considerazione i calendari dei club partecipanti e delle parti interessate.

Date delle partite

Giornata 1: 16 settembre

Giornata 2: 30 settembre

Giornata 3: 21 ottobre

Giornata 4: 4 novembre

Giornata 5: 25 novembre

Giornata 6: 9 dicembre

Ricordiamo che sarà possibile seguire in diretta il sorteggio con MondoNapoli TV, scopri come cliccando qui.