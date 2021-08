Spunta una nuova contendente per Luca Palmiero, centrocampista di proprietà del Napoli e prodotto del settore giovanile partenopeo, reduce dall’esperienza al ChievoVerona. Si è fatto avanti il Como, società neopromossa in Serie B. La società ne aveva bloccato la partenza per poi lasciarlo partire negli ultimi istanti del mercato. Tra le pretendenti c’era anche il Cagliari. A riportarlo è Sky Sport.