Serie A – Vince l’Udinese. Netto 3-0 ai danni del Venezia

L’Udinese trova la sua prima vittoria in Campionato ai danni del Venezia, 3-0 netto degli uomini di Luca Gotti, che vincono meritatamente il match. A sbloccare il match è stato Ignacio Pussetto durante il minuto 29′, a seguito di una ripartenza capitalizzata alla grande dai friulani. Gli uomini di Zanetti tentano di agguantare il pareggio, ma l’Udinese amministra bene. E a seguito di un errore dei lagunari, trova il 2-0 con Gerard Deulofeu al 70′. La partita si mette in discesa per i bianconeri, che nel finale di gara siglano anche il 3-0, firmato da Nahuel Molina in pieno recupero. 4 punti per la squadra di Gotti, mentre il Venezia è ancora fermo a 0.