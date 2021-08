Napoli, allenamento pomeridiano al Konami Center: il report

Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento pomeridiano, quest’oggi al Konami Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match della seconda giornata di campionato, contro il Genoa.

Questo il report del club azzurro:

“Seduta pomeridiana oggi per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa in programma domenica 29 agosto a Marassi per la seconda giornata di Serie A (ore 18.30).

Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto.

Ghoulam ha svolto personalizzato in campo. Zielinski terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Demme ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie.

Ounas ha partecipato all’intera seduta in gruppo.”