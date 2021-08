Nani: “Il Napoli non è inferiore al Leicester. Saranno due belle sfide”

Gianluca Nani, direttore sportivo, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha presentato il Leicester City, avversario del Napoli ai gironi di Europa League.

“Il Napoli non è più debole del Leicester, e rispetto a Spartak Mosca e Legia Varsavia è superiore. Saranno delle sfide interessanti. Brendan Rodgers predilige giocare dal basso come Spalletti. Il Leicester gioca a pallone e dopo l’impresa di Ranieri siamo tutti un po’ affezionati a questo club. In questo momento le Foxes non stanno facendo granché, il Napoli ha qualcosina in più”.