Malfitano: “Per me Spalletti col Genoa preparerà una sorpresa”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, è intervenuto a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di alcune possibili soluzioni utili per Luciano Spalletti in vista di Genoa-Napoli, partita che Victor Osimhen salterà per squalifica.

“L’ultima gara con lo Spartak è indimenticabile. Genoa-Napoli? Con Petagna dal primo minuto, il Napoli dovrebbe cambiare modo di giocare. Non si può pensare a verticalizzazioni e velocità. A mio parere Spalletti giocherà con il falso 9, con Lozano dall’inizio ad agire da riferimento centrale. Elmas mi ha colpito molto, è il più in forma del Napoli. Mi sono ricreduto su di lui”.