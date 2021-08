Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Andrea Petagna sarebbe stato blindato da Luciano Spalletti che dunque lo terrà in considerazione come vice-Osimhen. Ricoprirà sicuramente un ruolo fondamentale quando, insieme a Mertens, sostituirà, nel mese di Gennaio, il nigeriano che sarà occupato in Coppa d’Africa.