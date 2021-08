Europa League: conosciamo le avversarie del Napoli

Un sorteggio che ha riservato tante sorprese per il Napoli: Leicester, Spartak Mosca e Legia. Queste le avversarie degli azzurri nella prossima Europa League, che dal prossimo 16 settembre vedrà coinvolti i ragazzi di Spalletti con l’obiettivo, senza nascondersi, di provare ad arrivare in fondo ad una competizione tanto importante quanto insidiosa.

Un sorteggio non sfortunato ma sicuramente impegnativo, di fronte forse la peggiore tra quelle della seconda fascia da pescare – il Leicester – per storia recente e appeal, e questo alle inglesi di certo non manca. Se da una parte c’è la squadra peggiore da pescare sul piano del gioco non è neanche da sottovalutare la durissima trasferta in Russia, a Mosca, contro lo Spartak. Squadra insidiosa, che qualche anno fa era la favola felice nella Premier russa, e che dopo i cambi in panchina ora ricomincia dall’Europa League, per tornare grande. Ultima – ma non per importanza – il Legia Varsavia, vecchia conoscenza del Napoli, che nel doppio confronto del 2016 riuscì a battere in scioltezza.

Ma consociamole meglio insieme:

Leicester City

La prima ad essere estratta nel girone C, dopo il Napoli, è stato il Leicester. La ‘Cenerentola’ della Premier dopo la vittoria nel 2015-16 del titolo sotto la guida di Ranieri si è guadagnato il rispetto e il timore anche dei migliori club europei, scrivendo una delle pagine più belle del calcio contemporaneo. La storia del Leicester inizia nel 1884, formalmente, ma solo dopo 10 anni le ‘Foxes’ giocheranno una partita ufficiale. Da sempre ‘regina’ della seconda divisione, il club solo dopo l’acquisizione dell’attuale proprietà thailandese inizia un processo di ringiovanimento e potenziamento della rosa, che ben presto porterà il club a grandi risultati.

Il giocatore simbolo:

Da sempre il simbolo della rinascita del Leicester, oltre a Claudio Ranieri per sempre sarà impressa nella memoria dei tifosi la figura di Jamie Vardy. Calciatore eclettico, anti conformista e legato sicuramente ad un tipo di calcio più sporco, ma di certo vincente. 355 presenze all’attivo con la maglia delle Foxes, con 148 gol segnati e ben 61 assist. 3 trofei acquisiti nel corso della sua esperienza, 1 Premier, 1 Coppa d’Inghilterra e 1 Community Shield, oltre chiaramente ai premi individuali fra i più importanti quello da capocannoniere del campionato più bello d’Europa. Entrato nel cuore dei tifosi per quella faccia da bravo ragazzo, in realtà la sua storia dice ben altro, una storia di riscatto sociale e umano, che affonda le sue radici in un’infanzia travagliata, quella del giovane Jamie, che gioca a calcio nel week-end quasi per puro divertimento sino alla grande opportunità. Ad oggi è il simbolo di questo Leicester, combattivo, genuino e forte così come lui.

L’allenatore:

Tornato alla ribalta dopo l’esperienza opaca al Liverpool nel campionato cugino della Premier, ovvero quello irlandese con il Celtic, la vera opportunità per Brendan Rodgers è arrivata con la chiamata del Leicester. Arrivato nel 2019 è riuscito a risollevare il club da una profonda crisi di risultati. Per lui ben 114 partite con 62 vittorie, 19 pareggi e 33 sconfitte; impreziosite però da due trofei, più che importanti, la Coppa d’Inghilterra al primo anno e la Community Shield al secondo.

FORMAZIONE TIPO: (4-2-3-1) Schmeichel; Pereira, Amartey, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Perez, Maddison, Barnes; Vardy

Spartak Mosca

Una squadra insidiosa, si non lo si direbbe mai, ma lo Spartak Mosca è davvero una squadra insidiosa.

Nel suo palmarès figurano 12 campionati sovietici (seconda solo alla Dinamo Kiev), 10 campionati russi disputati dal 1992, 10 Coppe sovietiche, 3 Coppe di Russia, una Supercoppa di Russia e una Coppa delle Federazioni russe (in tutto 15 coppe nazionali). Ha anche raggiunto la semifinale in ognuna delle tre Coppe europee (nella Coppa dei Campioni 1990-1991, nella Coppa delle Coppe 1992-1993 e nella Coppa UEFA 1997-1998) [Fonte: Wikipedia].

Questi dati certificano, dunque, la grande attitudine dello Spartak a giocare in grandi palcoscenici e a vincere, vincere, vincere un imperativo che diventa un dogma – quasi – indistruttibile. Un DNA vincente, tramandato ai calciatori più giovani che militano nelle giovanili sino alla leadership instillata ai campioni che vestono da sempre la maglia bianco-rossa.

La scommessa

La grande scommessa di quest’anno dello Spartak Mosca si chiama Ezequiel Ponche Martinez. Qualche grande appassionato del campionato Primavera o del video-game Fifa se lo ricorderà per il suo passato alla Roma. Di fatti il campioncino argentino è cresciuto nelle giovanili giallorosse, arrivando anche ad essere convocato in prima squadra da Luciano Spalletti, senza mai però giocare ufficialmente. La grande opportunità è arrivato infatti nel 2019 proprio con la maglia dello Spartak con cui ha collezionato ben 62 presenze, 21 gol e 14 assist; niente male.

L’allenatore

E’ cominciata con un nuovo allenatore la stagione dello Spartak 2021-22. Ora sulla panchina della squadra russa c’è Rui Vitoria. Un inizio non proprio felice per lui, ben 8 panchine, 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Sconfitte pesanti come quella contro il Benfica nel doppio confronto per i preliminari di Champions, che ha visto trionfare il club portoghese e quello russo retrocedere quindi in Europa League. Benfica allenato proprio fino a pochi mesi fa da lui, in 4 anni ha portato il club portoghese alla vittoria di tutti i titoli in patria, dai campionati alle coppe Nazionali passando per le qualificazioni – preziosissime – in Champions.

FORMAZIONE TIPO: (4-2-3-1/4-4-2) Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya, Ayrton Lucas; Hendrix, Umyarov, Zobnin; Promes, Moses, Larsson

Legia Varsavia

Chiudiamo questo mini tour europeo nella capitale della Polonia, ovvero a Varsavia, perchè la quarta sorteggiata del girone C è il Legia. Una vecchia conoscenza del Napoli, infatti fu proprio il primo Napoli di Sarri nella stagione 2015-16 a vincere il doppio confronto nei gironi proprio di Europa League. Una piazza, un pubblico e una squadra che vivono in simbiosi il rapporto con il calcio. Di fatto è proprio il pubblico bianco-verde la vera spinta dei campioni polacchi, da sempre fra le più temute in ambito europeo capaci di spingere la squadra per 90 minuti con cori e coreografie mozzafiato. I ragazzi del Legia lo scorso anno hanno vinto nuovamente il campionato polacco laureandosi squadra più titolata in patria.

Il totem

Il totem dei polacchi è una vecchia conoscenza del campionato italiano. Si chiama Artur Boruc è qualcuno se lo ricorderà per il suo passato alla Fiorentina. Poi tanta Premier League con Bournemounth e Southampton, e questo inevitabilmente è sinonimo di esperienza. Un portiere imponente che con la sua stazza fisica e la sua sicurezza è sicuramente una certezza per i bianco-verdi. Per lui una media di un gol subito a partita, 27 le presenze totali, 26 le reti subite.

L’allenatore

Arrivato lo scorso settembre, Czesław Michniewicz si è insediato nel migliore dei modi sulla panchina del Legia. Infatti dopo un anno il bilancio sorride all’allenatore, che con 43 partite totali scandite da 27 vittoria, 9 pareggi e 7 sconfitte è riuscito ad impreziosire questi risultati grazie alla vittoria del titolo in Polonia.

FORMAZIONE TIPO: (3-4-2-1) Boruc; Nawrocki, Wieteska, Jedrzejczyk; Skibicki, Martina, Slisz, Holownia; Muci, Rafa Lopes; Pekhart