Di Marzio: “Il Napoli ha bisogno di due centrocampisti!”

Gianni Di Marzio, opinionista, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte. Ha parlato a proposito del calciomercato del Napoli e del livello della rosa.

“Va completata la rosa, il centrocampo va migliorato. Insigne ha dimostrato di avere grande coraggio andando a calciare il rigore per la seconda volta. Non si può fare elemosina e chiedere calciatori in prestito. Il Napoli ha bisogno di un sostituto di Demme e un playmaker, e oltre quel che dice Spalletti, servirebbe un terzino sinistro. Per me Spalletti non ha ancora conosciuto a fondo la squadra, in ritiro conosci gli uomini. La squadra l’anno scorso ha dimostrato di non avere il giusto coraggio, a dimostrarlo è Napoli-Verona. Mancano i giocatori di personalità, è una cosa sotto gli occhi di tutti. Leggo cose di stampo assurdo che vorrebbero entusiasmare l’ambiente. Il Napoli deve ingaggiare 2 centrocampisti e un terzino”.