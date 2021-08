Del Genio: “Mi aspetto Lozano titolare! Centrocampisti? Prenderei lui”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando anche del mercato azzurro:

“Secondo me è Amrabat, quello più adatto al Napoli, anche perchè conosce già la Serie A. E’ un giocatore dinamico, in grado di rubare molti palloni. Sorteggio? Il Napoli deve fare il possibile per chiudere al primo posto. Spartak e Legia sono alla portata e, dunque, deve dare il 100% contro il Leicester, evitando il turnover. E’ importante non chiudere al secondo posto, altrimenti ci si ritrova una delle terze dei gironi di Champions. Genoa-Napoli? Mi auguro e mi aspetto di vedere Lozano dal primo minuto”.