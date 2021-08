Correa entra e fa volare l’Inter. Battuto il Verona per 3-1

L’Inter vince per 1-3 in casa del Verona e resta a punteggio pieno. Gli uomini di Di Francesco partono molto bene e passano in vantaggio con un gol di Ilic su un errore della difesa nerazzurra. La partita degli scaligeri è molto buona, mentre i nerazzurri sembrano spaesati e imprecisi. Nel secondo tempo la partita cambia volto, e vede dopo soli 3 minuti il pareggio dell’Inter, autore del gol Lautaro Martinez. La partita pian piano viene controllata sempre di più dagli uomini di Inzaghi, che al minuto 74 fa entrare dalla panchina il neoacquisto Joaquin Correa, che diventerà il protagonista assoluto della sfida. Sarà infatti lui a realizzare la doppietta decisiva che regalerà la vittoria ai suoi. Seconda vittoria consecutiva per i campioni d’Italia, mentre il Verona, nonostante i buoni segnali, è ancora fermo a 0 punti.