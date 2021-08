CdS – Spalletti valuta il doppio falso nove contro il Genoa

Con la squalifica di Victor Osimhen il Napoli dovrà trovare una soluzione alternativa per l’attacco, almeno nella partita contro il Genoa. Secondo il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti sta valutando il doppio falso nove, con Lorenzo Insigne e Hirving Lozano alla Totti.

Il capitano tornerebbe a giocare vicino alla porta, come già aveva fatto durante la gestione Ancelotti. E lo farebbe insieme al Chucky, a Genova, proprio lì dove Spalletti (contro la Samp allora), in assenza di attaccanti, aggiunse centrocampisti allo scacchiere della sua Roma e posizionò Francesco Totti in quella sovversiva costruzione di un calcio che poi gli è appartenuto.

Stavolta il cambiamento sarà meno accentuato, in quanto il mister non intende distaccarsi troppo dalla sua ideologia di base. La porta è sempre lì, bisogna soltanto trovare vie alternative per arrivarci.