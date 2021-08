Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione in onda su Tmw Radio, dove ha parlato di alcuni temi riguardanti il Napoli.

“Il Napoli può qualificarsi, anche se il primo posto vale di più. Però c’è l’obbligo di passare il turno. Il Napoli per la lotta scudetto c’è, lo dicevo anche lo scorso anno e per me è stata una grande delusione non vederli lottare. Hanno una rosa per giocarsi il campionato, anche con questa squadra”.