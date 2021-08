Tuttosport controcorrente: “L’addio di Ounas non è certo: i dettagli”

Aumentano i rumors di mercato sulla cessione di Ounas al Marsiglia. Secondo quanto riportato da TuttoSport, la cessione dell’attaccante algerino non sarebbe così scontata perché piace a Spalletti. Inoltre non si esclude la possibilità che possa arrivare l’offerta last minute per Insigne. Oltre al Marsiglia, Ounas piace anche al Torino che lo vorrebbe in prestito. Il club francese non è disposto a sborsare i 14 milioni richiesti da De Laurentiis, al massimo potrebbe arrivare ad 8 milioni. A queste cifre l’affare difficilmente si farà.