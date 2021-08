Bakayoko tornerà a Milano per la seconda volta. Il Milan ha trovato l’accordo con il Chelsea per il centrocampista che arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Si è pensato che il calciatore francese potesse tornare a vestire la maglia del Napoli, ma il suo destino non si incrocerà di nuovo con quello dei partenopei. A riportare la notizia è la redazione di Tuttomercatoweb