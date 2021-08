Sorteggio EL – Il Napoli in prima fascia, le possibili insidie

Il Napoli di Spalletti domani conoscerà le sue avversarie in Europa League. La competizione quest’anno ha un volto tutto nuovo. Infatti la prima classificata del girone accederà direttamente agli ottavi, saltando i sedicesimi – fase ad eliminazione a cui si aggiungono anche le terze eliminate della Champions League.

Si tratta di un vantaggio molto interessante, che alzerà il livello della competizione.

I partenopei sono la seconda squadra della competizione secondo il ranking. Sono ovviamente certi della prima fascia, ma questo non significa che non si possano incontrare delle insidie. In seconda fascia, per esempio, c’è il Leicester, mentre in terza ci sono squadre come il Psv, Marsiglia, West Ham o Real Sociedad.

Chi affronteranno gli azzurri in questa nuova stagione dell’Europa League?