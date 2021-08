Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Filip Kostic rimane l’obiettivo principale di Sarri da inserire nel 4-3-3. Il calciatore serbo, tramite il suo agente Ramadani, si è promesso alla Lazio ed è in attesa della fumata bianca. L’affare stenta a decollare a causa delle richieste dell’Eintracht Francoforte. L’alternativa sarebbe Mattia Zaccagni del Verona, che ha il contratto in scadenza nel 2022. La valutazione per Zaccagni, accostato al Napoli in passato, è intorno ai 10/15 milioni di euro.