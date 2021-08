L’annuncio di Marotta: “Non arriverà più nessun giocatore”. Si spegne la trattativa Insigne

Beppe Marotta ai microfoni di Sky ha commentato i sorteggi di Champions, lasciando sfuggire anche qualche dichiarazione sulle operazioni di mercato.

Ecco quanto detto: “C’è una grande differenza tra Champions e Campionato. In Champions ci sono fattori come infortuni e condizioni climatiche, il Campionato lo vince la squadra che riesce a mantenere una forma fisica migliore. È un girone insidioso, l’importante è arrivare all’appuntamento con la squadra migliore“.

Ci saranno altri rinforzi della rosa? “Non ci saranno altri giocatori in arrivo, la rosa è delineata, completa; non è stato facile sostituire Lukaku e Hakimi, ma era necessario mettere in sicurezza l’azienda in un momento di difficoltà finanziaria, sono sicuro che i tifosi capiranno“.