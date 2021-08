Jorginho è stato eletto calciatore dell’anno UEFA. Il meraviglioso riconoscimento per l’ex Napoli

Jorginho è stato nominato UEFA Men’s Player of the Year dopo una stagione meravigliosa che lo ha visto trionfare in Champions League con Chelsea e con la Nazionale Italiana. L’ex calciatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a UEFA.com.

Questo quanto detto: “Sono senza parole. È incredibile, davvero. Devo dire che sono grato, non solo alla mia famiglia e ai miei amici, ma anche ai miei compagni di squadra, sia di club che di nazionale. Poi ci sono gli allenatori e i tifosi. Tutti quelli che non hanno creduto in me, che mi hanno criticato, a cui va il mio ringraziamento. Mi hanno motivato a lavorare sempre di più per dimostrare che si sbagliavano.

Quindi tutto è successo grazie a tutte queste persone, e non solo grazie a me stesso o alle gambe e alla mia testa. È tutta una serie di cose: il calcio è un lavoro di squadra.

È davvero surreale per me, se pensiamo da dove vengo, il mio background. Vengo da una piccola città, Imbituba. Hocon trofei e premi. Quando parlo con la mia famiglia e i miei amici usiamo sempre la parola “surreale”, perché è difficile immaginare e credere a tutto ciò che sta accadendo. Ecco perché dico che sto davvero vivendo un sogno e mi sento davvero realizzato e felice“.

Cosa significano per te questi successi?

“Sono state due emozioni diverse: da una parte c’è un lavoro quotidiano, per tutto l’anno, verso quell’obiettivo e per difendere i colori del tuo club. Non posso credere di averla vinta, specialmente contro il Manchester City. L’altro trofeo invece è per il tuo Paese, la tua gente, e anche questo è potente. Ho ricevuto video da tutto il mondo.

Ci sono stati molti momenti, ma devo dire che, a parte la finale ovviamente, le partite contro Belgio e Spagna sono state le più belle. E poi abbiamo affrontato la squadra più forte del mondo, ottenendo una vittoria meritata. È stato un momento piuttosto gratificante“.