Il Mattino – Contatti De Laurentiis-Olympiacos: le ultime sul caso Manolas

La conclusione del calciomercato è sempre più vicina, ma prosegue il caso Manolas iniziato circa due settimane fa. Stando a quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis sarebbe in contatto con alcuni emissari greci per trovare una soluzione.

Ecco quanto affermato: “De Laurentiis e Giuntoli sono a stretto contatto per capire come possa evolvere la vicenda. In caso di addio del greco non ci sarebbero ulteriori operazioni in entrata. Arrivare a Rugani è impossibile anche se dovesse decidere di ridursi lo stipendio. Inoltre la Juventus non avrebbe aperto alla cessione del calciatore”.