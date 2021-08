Di Lello, membro FIGC: “La decisione su Osimhen va rivista. Vi spiego”

Marco Di Lello, presidente commissione affari economici FIGC è stato ospite a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. L’ex procuratore federale ha spiegato il suo punto di vista sul fallo commesso da Osimhen durante Napoli – Venezia giocatasi domenica scorsa.

Questo quanto dichiarato in merito alla decisione del Giudice Sportivo: “Mi aspetto che ci sia una revisione del giudizio su Osimhen. In primo grado doveva andare così, in base al referto presentato dall’arbitro, avendo Aureliano visto questo schiaffo e quindi una condotta volta a danneggiare l’avversario. Credo che visti i precedenti, ci possa essere, la revisione. Fino a quando sarò nella Federcalcio, difenderò l’idea del rispetto delle regole. Bisogna ripartire dal gesto sbagliato di Osimhen. Dobbiamo imparare anche come tifosi a lamentarci meno”