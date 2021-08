Secondo quanto riportato da TMW continua la trattativa tra Napoli e OM per la cessione di Adam Ounas. Al momento vi sarebbe un unico problema, quello legato alla formula dell’affare. Infatti i francesi chiedono l’algerino in prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli vorrebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto per avere soldi in più con l’addio dell’attaccante.