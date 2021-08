Spalletti, per il secondo turno di Serie A, contro il Genoa a Marassi, dovrà fare i conti con due assenze importanti: Victor Osimhen, per squalifica, e Piotr Zielinski, per infortunio. Quest’ultimo ha rimediato un forte trauma contusivo al quadricipite destro durante la prima giornata di campionato contro il Venezia, e la sua presenza contro il Grifone è in forte dubbio. Piotr ci sta provando, ma con più probabilità, dovrebbe tornare in campo per la sfida con la Juventus dopo la sosta per le Nazionali. A riferirlo è Sky Sport.