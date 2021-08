Come riportato da Gianluca di Marzio sul suo sito ufficiale, il Napoli starebbe per piazzare un colpo in uscita. Infatti, come dichiarato dall’esperto di mercato, si sarebbe imbastita una trattativa tra Napoli e Marsiglia per Adam Ounas. Il club azzurro, restio alla cessione inizialmente, avrebbe dato il via libera per far partire il giocatore algerino in prestito con diritto di riscatto, al momento si sta discutendo delle cifre. Seguiranno aggiornamenti.