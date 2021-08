Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha fatto il punto sulla difesa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Marcao potrebbe interessare al Napoli in caso di partenza di Manolas, ma interessano anche Mustafi e Rugani. Ad oggi, però, l’Olympiacos non va oltre i sei miliono di euro per il difensore greco”.