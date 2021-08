Adam Ounas si è messo bene in mostra in queste amichevoli pre-campionato, tanto da attirare l’attenzione di molti club, tra cui il Marsiglia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il club francese avrebbe offerto 13 milioni al Napoli per assicurarsi le prestazioni dell’algerino, ma la società azzurra ritiene la cifra troppo bassa e Luciano Spalletti non vuole privarsi dell’esterno offensivo che gli potrà tornare utile durante il corso della stagione.