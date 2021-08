Napoli, Il report dell’allenamento mattutino. Le ultime su Demme e Zielinski

La SSC Napoli sul suo sito ufficiale ha pubblicato il report dell’allenamento mattutino della squadra. Oggi è prevista una doppia seduta all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri stanno preparando il match contro il Genoa in programma domenica 29 agosto a Marassi alle ore 18.30. Dopo una prima fase di attivazione, la squadra ha svolto una partita con le porticine. A seguire i difensori hanno lavorato sulla fase difensiva sul campo 1, sul campo 2 ha lavorato il restante gruppo squadra, che ha poi svolto lavoro di impostazione offensiva e conclusione al tiro. Lavoro personalizzato per Ghoulam, che però ha iniziato a partecipare all’allenamento di gruppo.

Demme ha svolto terapie e lavoro in palestra, così come Zielinski.

Inaspettato il lavoro personalizzato per Ounas che è stato sottoposto a terapie per affaticamento muscolare.

Nel pomeriggio è prevista la seconda seduta.