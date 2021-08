Il Napoli punta Villar della Roma, intanto lo spagnolo si sfoga sui social. I dettagli

Il Napoli è in cerca di un nuovo centrocampista e nelle ultime ore è venuto fuori il nome di Gonzalo Villar giocatore della Roma. Questo quanto riportato in un tweet da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com.

Proprio il giovane atleta è stato protagonista di uno sfogo avvenuto su Twitter.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il centrocampista spagnolo sembra essere nervoso per il destino riservatogli dal tecnico Mourinho che lo ha lasciato in panchina nelle scorse partite. Questo suo atteggiamento non è passato inosservato, sui social infatti ha risposto a un tifoso che lo elogiava dicendo “Non è possibile, mi dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c****”. Dopo pochi minuti, però, il tweet è sparito.

Che sia un segno del desiderio del giocatore di cambiare squadra?