Iachini: “Amrabat grande professionista e giocatore: non mi sorprende l’interesse del Napoli”

Beppe Iachini, ex tecnico della Fiorentina, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Sofyan Amrabat, centrocampista viola che il Napoli sta seguendo in questa fine di calciomercato. Le sue parole:

“Amrabat è un ottimo giocatore e professionista, non so se la Fiorentina se ne priverà facilmente. Quando c’ero io ha fatto bene anche se nel finale di stagione ha avuto qualche problemino fisico. Lavora molto durante la settimana. Il suo ruolo? Può giocare sia in un centrocampo a due che a tre, ma predilige giocare davanti alla difesa piuttosto che mezzala. Non mi sorprende che il Napoli e Spalletti siano interessati, ma avrà sicuramente richieste anche da grandi squadre. Spalletti è un allenatore di grande spessore, è un professionista di grande capacità e farà sicuramente bene a Napoli”.