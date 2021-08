Il Genoa, prossimo avversario del Napoli, si rinforza con due colpi di mercato. I rossoblu, infatti, sono ad un passo dall’ufficializzare l’arrivo di Nikola Maksimovic, svincolatosi proprio dagli azzurri, e Sam Lammers, in prestito dall’Atalanta. Il difensore serbo potrebbe addirittura essere pronto già per la partita di domenica contro la sua ex squadra. Ad annunciarlo è La Gazzetta dello Sport.