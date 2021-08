Gazzetta – Squalifica Osimhen: il Napoli si appella alla prova tv

La Gazzetta dello Sport torna a parlare della squalifica di Victor Osimhen. Ieri il Giudice Sportivo ha deciso che il calciatore dovrà saltare due giornate di campionato. Il Napoli non ci sta e ha annunciato che farà ricorso.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, il club partenopeo vuole appellarsi alla prova televisiva per dimostrare che il gesto dell’attaccante non aveva intenzioni violente. L’accusa presente nel referto stilato dal signor Aureliano verrà quindi contestato. L’obiettivo della società di ADL è quello di riavere in rosa il calciatore per la sfida contro la Juventus prevista per il 12 settembre.