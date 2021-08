A Radio Punto Nuovo è stato ospite il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, che ha parlato di Gaetano e sulla trattativa con il Napoli per portarlo in grigiorosso Ecco quanto detto:

”Gaetano è sicuramente un prospetto, deve ancora compiere l’ultimo step per diventare un calciatore pronto per il Napoli. Ha tutte le carte in regola per diventare un centrocampista completo. E’ stato fortemente voluto da mister Pecchia, alcuni infortuni nel Napoli ne hanno tardato l’arrivo. Nonostante ciò vi è fiducia sul suo arrivo, sapendo anche che la volontà del ragazzo è di giocare ancora qui ”.