Secondo il collega turco Mehmet Ocan, il Galatasaray avrebbe declinato l’offerta del Napoli per Marcao. I turchi vorrebbero incassare circa 10 milioni dalla cessione del brasiliano, per questo hanno rifiutato l’offerta di prestito del Napoli. Al momento il club più vicino a Marcao sarebbe il Krasnodar che avrebbe offerto 8 milioni al Galatasaray. Il club turco però non ha ancora preso la decisione se accettare o meno l’offerta.