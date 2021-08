Corbo: “Non sono ottimista per il ricorso di Osimhen: vi spiego”

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della squalifica di Victor Osimhen. Le sue parole:

“Ammiro l’avvocato Grassani per il suo ottimismo, ma credo che il verdetto positivo possa essere comunque difficile, anche se possibile. Nell’accaduto ho notato come Osimhen, prima della manata, guardi da un’altra parte. Quello che conta, però, è il referto dell’arbitro e in questa situazione non c’è un arbitro non straordinario ma una ballerina di terza fila, che però fa l’avvocato. Aureliano è stato eccessivo e severo nella sua decisione e nel referto ha inserito una goccia di veleno parlando di uno schiaffo a palla distante, che è un aggravante per il gioco violento, il che porta a due giornate di squalifica. Questo mi porta a essere pessimista. Ricordo che per Juve-Napoli non bastò l’avvocato del Napoli, ma ci volle l’intervento di un giurista per vincere il ricorso. Io non ho visto uno schiaffo da parte di Osimhen, ma una manata di Osimhen per divincolarsi dal giocatore del Venezia. Ad ogni modo io vedo una situazione sfavorevole, però vedremo cosa accadrà”.