La SSC Napoli sul suo sito ufficiale ha pubblicato il report dell’allenamento pomeridiano della squadra al Konami Training Center. Gli azzurri hanno iniziato prima con il torello. Successivamente si è passati ad un’esercitazione tattica a tutto campo e partitella a campo ridotto. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo. Zielinski ha svolto lavoro in piscina. Ounas ha svolto sessione di terapie. Demme invece ha svolto lavoro in palestra.