Barbano: “Il caso Osimhen deve servire per dare il via ad una riforma sportiva. Vi dico la mia”

Il giornalista Alessandro Barbano è stato intervistato ai microfoni di Radio Marte. Al centro delle sue dichiarazioni il caso Osimhen.

Ecco quanto dichiarato: “Espulsione di Osimhen? Come si vede dalle immagini quello non è uno schiaffo ma un gesto difensivo. Un’espulsione è assolutamente esagerata perché la mano di Osimhen quando raggiunge Heymans è in verticale e il difensore ha ancora tutte e due le mani sulle spalle del nigeriano.

La cosa più grave di questo non è l’errore dell’arbitro ma il deficit di motivazione del Giudice Sportivo, un problema di cui la FIGC non si rende conto. Ha rimandato al provvedimento con una dichiarazione di 2 righe senza motivare la decisione. In democrazia, anche sportiva, i provvedimenti vanno motivati, altrimenti ne va della credibilità del calcio.

Osimhen in campo in Napoli-Juventus? Sì, penso di sì. Credo che in Appello la decisione debba essere riformata, altrimenti si vuole condizionare il destino del campionato. Abbiamo già visto certe cose, spero che non se ne vedano di più. Resta però il fatto che il modo di procedere delle decisioni è assolutamente privo di garanzie. Questo è un tema completamente sottovalutato, insieme all’aspetto di formazione teorica degli arbitri. Come si fa a giocare in un calcio in cui ogni arbitro ha il suo metro?“.