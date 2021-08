Avv.Chiacchio: “Caso Osimhen? Il Napoli ha buone chance che il ricorso venga vinto. Vi spiego”

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte. L’avvocato ha espresso la propria opinione sulla decisione del Giudice sportivo di assegnare due giornate di squalifica ad Osimhen.

“Ritengo che le speranze di un ricorso siano fondate e le chance esistano perché ci sono vari motivi che possono determinare una riduzione della sanzione. In sintesi ci sono tre addebiti. Una è la volontarietà del colpo e quando c’è un calcio d’angolo o una punizione vicino all’area di rigore si tende a decidere che ciò che avviene non è considerato grave.

L’altra riguarda la circostanza che il pallone non fosse lontano dalla zona di gioco, la palla in questo caso specifico si trovava in area di rigore e poteva essere contesa. Terzo elemento: l’atto viene definito violento ma se il calciatore colpito non ha richiesto l’intervento di sanitari e medici, senza avvertire fastidio o dolore la violenza viene meno e questo è un dato di fatto che può essere rivendicato“.