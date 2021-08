Sofyan Amrabat è al centro del mercato. Con l’arrivo di Lucas Torreira alla Fiorentina, infatti, il centrocampista marocchino è in uscita dalla società toscana e su di lui ci sono soprattutto Atalanta e Napoli. Il Torino, come riportato da Tuttosport, si è tirato indietro, mentre La Gazzetta dello Sport rivela che il club bergamasco sarebbe in vantaggio sul calciatore e che per questo motivo il Napoli starebbe pensando ancora a Miralem Pjanic.