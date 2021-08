Agresti: ”La strada che porta ad Amrabat è la più percorribile per il Napoli”

Il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa Napoli-Amrabat. Il giornalista ha spiegato di come la Fiorentina dopo l’acquisto di Torreira sia più disposta a cedere il giocatore marocchino. Non sarà semplice però acquistarlo, in quanto sul calciatore vi è anche l’interesse dell’Atalanta e la Fiorentina non sarebbe convinta della formula chiesta dal Napoli. Ma al momento questa trattativa sembra essere la più calda in chiave Napoli. L’acquisto di Amrabat sarebbe un ottimo colpo che andrebbe a colmare alcune lacune nel centrocampo azzurro