Vieri e Cassano a Bobo Tv: “Questo Napoli può vincere lo scudetto!”

Antonio Cassano e Christian Vieri sono intervenuti durante la solita trasmissioni di Bobo Tv in tema Napoli.

Prima l’uno e poi l’altro hanno espresso la propria opinione sul nuovo Napoli di Luciano Spalletti, in riferimento al quale hanno usato parole di elogio. Questo Napoli, dicono i due ex calciatori, può arrivare davvero lontano con la guida tecnica del tecnico toscano(che ha tanta voglia di tornare a raggiungere traguardi importanti dopo essere stato fermo per ben due anni).

In basso potrete rivedere i contenuti pubblicati sul nostro canale Youtube MondoNapoli Channel. Vieri ha parlato anche del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, nei confronti del quale ha indirizzato un messaggio forte.