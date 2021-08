Venezia, Poggi: “A Napoli ci è mancato coraggio, dovevamo sfruttare la superiorità numerica…”

Paolo Poggi, responsabile dell’area tecnica del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“A Napoli avremmo dovuto avere più coraggio, nonostante di fronte ci fosse una squadra importante come il Napoli. Con l’uomo in più, avremmo dovuto gestire meglio alcune situazioni. Ci occorre la giusta mentalità per colmare il gap. Potremo salvarci solo se aumenterà il nostro coraggio, al di la del gap tecnico con le squadre della Serie A. Osimhen? Non avrei avuto la sua reazione, in carriera non sono mai stato espulso. La decisione dell’arbitro Aureliano è opinabile ma la reazione dell’attaccante del Napoli è stata esagerata”.