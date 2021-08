Tuttosport – L’Inter prepara una contropartita per guadagnarsi Insigne

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, pare che l’Inter non molli la presa su Lorenzo Insigne.

Sebbene la priorità dei nerazzurri sia quella di chiudere l’affare Joaquín Correa, non è da escludere un assalto nei confronti del 24 partenopeo. Infatti, nel caso in cui la società di Steven Zhang e la Lazio non dovesse trovare l’intesa definitiva per El Tucu, l’alternativa sarebbe puntare sul profilo dell’attaccante azzurro.

La trattativa potrebbe essere una contropartita. Al trasferimento di Insigne all’Inter, verrebbe proposto quello di Vecino al Napoli (giocatore apprezzato da Spalletti).

Così facendo, la società nerazzurra crede di poter abbassare le richieste economiche del club di Aurelio De Laurentiis sul suo capitano.