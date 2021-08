L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che non ci siano più margini per poter parlare di rinnovo con il club partenopeo. Per questa ragione, se il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, dovesse ricevere un’offerta da 20 mln di euro entro martedì prossimo, non sarà più da escludere l’addio.

Il mercato è agli sgoccioli, tutto dipenderà da quest’ultima settimana.