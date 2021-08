TMW – Bakayoko sempre più vicino al Milan: da limare gli ultimi dettagli

Bakayoko è prossimo al ritorno in maglia rossonera.

Come riportato dalla redazione di TuttomercatoWeb, l’incontro di oggi pomeriggio con l’entourage del centrocampista franco-ivoriano è stato positivo. La volontà del calciatore di tornare in quel di Milano è chiara e forte, le cui prestazioni sotto la guida tecnica di Gattuso in terra milanese sono state sempre di altissimo livello.

Domani è la giornata decisiva per limare gli ultimi dettagli con il Chelsea e si potrà annunciare l’ufficialità dell’affare Bakayoko.